Анна Калашникова приступила к поискам суррогатной матери для рождения двойни

Телеведущая и актриса Анна Калашникова рассказала о подготовке к рождению двойняшек от суррогатной мамы. По словам знаменитости, это обойдется ей в несколько миллионов рублей, передает Kp.ru.

Калашникова уже воспитывает восьмилетнего сына от бывшего мужа. Однако этого артистке показалось мало — она решилась завести еще двойню. Рожать детей сама Анна не планирует, для этого она воспользуется услугой сурмамы.

«Я понимаю, что самой выносить двойню — большая нагрузка для организма. Плюс перелеты, гастроли сильно меня выматывают, а ради беременности придется на какой-то момент приостановить карьеру», — поделилась телеведущая.

Подобрать подходящего кандидата не так просто. По словам Калашниковой, достойных суррогатных мам немного. К тому же данная процедура не из дешевых. Миллион рублей за оказанные услуги получает клиника, которая найдет сурмаму. Столько же придется отдать самой женщине, заявила Анна. Для артистки также важно, чтобы у суррогатной матери уже были дети — это станет гарантией того, что после родов не возникнут какие-либо споры.

Ранее Калашникова высказалась о замене Яны Трояновой на Ксению Бородину в «Последнем герое». По мнению телеведущей, ее коллеге удалось закрепиться на новом проекте.