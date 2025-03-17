Скандальный племянник Григорьева-Апполонова снялся в обнимку с Литвиновой

Племянник солиста «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Сергей любит рассказывать подписчикам о жизни за границей. На этот раз родственник звезды опубликовал совместное фото с Ренатой Литвиновой.

Сергей предстал на снимке в своем привычном образе — в белом парике, имитирующем женскую прическу, и в черном жакете. На фото он приобнял за плечи режиссера, которая держала в руках бокал вина. Литвинова также нарядилась полностью в черное, сделала смоки-айс, подвела брови, а губы подчеркнула нюдовой помадой.

«Здесь не надо слов», — подчеркнул Григорьев-Апполонов.