НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 марта 2025, 13:16
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Скандальный племянник Григорьева-Апполонова снялся в обнимку с Литвиновой

Скандальный племянник Григорьева-Апполонова снялся в обнимку с Литвиновой

© Starface.ru

Племянник солиста «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Сергей любит рассказывать подписчикам о жизни за границей. На этот раз родственник звезды опубликовал совместное фото с Ренатой Литвиновой.

Сергей предстал на снимке в своем привычном образе — в белом парике, имитирующем женскую прическу, и в черном жакете. На фото он приобнял за плечи режиссера, которая держала в руках бокал вина. Литвинова также нарядилась полностью в черное, сделала смоки-айс, подвела брови, а губы подчеркнула нюдовой помадой.

«Здесь не надо слов», — подчеркнул Григорьев-Апполонов.

Скандальный племянник Григорьева-Апполонова снялся в обнимку с Литвиновой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По-видимому, Литвинова снялась с Сергеем на одном из мероприятий во Франции.

Двоюродный племянник певца Сергей был обычным парнем из Саратова. Его матерью была сестра артиста Юлия — она умерла от приступа астмы. С ранних лет у родственника поп-звезды появилось желание заниматься музыкой. Долгое время он скрывал родство со знаменитостью, но в 2018 году решил создать вместе с крестным сыном Апполонова-старшего дуэт AppolonovGang.

Самое интересное, что несколько лет назад племянник певца переехал во Францию, начал носить женские парики и каблуки* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Более того, его подозревают в отношениях с крестным сыном Рыжего из «Иванушек», который проживает сейчас вместе с Сергеем.

*(Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ)

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Рената Литвинова
Иванушки International
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