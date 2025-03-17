Скандальный племянник Григорьева-Апполонова снялся в обнимку с Литвиновой
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Племянник солиста «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Сергей любит рассказывать подписчикам о жизни за границей. На этот раз родственник звезды опубликовал совместное фото с Ренатой Литвиновой.
Сергей предстал на снимке в своем привычном образе — в белом парике, имитирующем женскую прическу, и в черном жакете. На фото он приобнял за плечи режиссера, которая держала в руках бокал вина. Литвинова также нарядилась полностью в черное, сделала смоки-айс, подвела брови, а губы подчеркнула нюдовой помадой.
«Здесь не надо слов», — подчеркнул Григорьев-Апполонов.
По-видимому, Литвинова снялась с Сергеем на одном из мероприятий во Франции.
Двоюродный племянник певца Сергей был обычным парнем из Саратова. Его матерью была сестра артиста Юлия — она умерла от приступа астмы. С ранних лет у родственника поп-звезды появилось желание заниматься музыкой. Долгое время он скрывал родство со знаменитостью, но в 2018 году решил создать вместе с крестным сыном Апполонова-старшего дуэт AppolonovGang.
Самое интересное, что несколько лет назад племянник певца переехал во Францию, начал носить женские парики и каблуки* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Более того, его подозревают в отношениях с крестным сыном Рыжего из «Иванушек», который проживает сейчас вместе с Сергеем.
*(Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ)