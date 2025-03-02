Рыжий из «Иванушек» в центре скандала: племянника и крестника звезды обвинили в пропаганде ЛГБТ*

Племянник и крестный сын солиста «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова переехали во Францию и начали жить вместе. Активисты движения «Сорок сороков» требуют запретить родственникам артиста въезд в Россию за пропаганду нетрадиционных ценностей* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Сестра артиста Юлия работала врачом, а после была костюмером «Иванушек». Женщина умерла в 2017 году от приступа астмы. Она была замужем за крестным сыном Григорьева-Апполонова Андреем.

Двоюродный племянник певца Сергей был обычным парнем из Саратова. С ранних лет у него появилось желание заниматься музыкой. Долгое время он скрывал родство со знаменитостью, но в 2018 году решил создать вместе с крестным сыном Апполонова-старшего дуэт AppolonovGang.

После смерти Юлии Сергей и Андрей сблизились, и похоже даже слишком. Сейчас они живут за границей, выкладывают различные ролики, дают интервью и продают рекламу за 1,5−3,5 тысячи евро.

Общественники считают, что родственники звезды явно продвигают ЛГБТ*-ценности и в открытую говорят о своей ориентации.

Племянник Рыжего из «Иванушек» в Париже сменил имидж и превратился в блондинку. Помимо этого, Сергей ходит на шпильках по улицам столицы Франции.

Ранее в компании Сергея Григорьева-Апполонова застали уехавшего из России историка моды Александра Васильева.

*(Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ)