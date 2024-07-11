Скандального блогера-миллионника избили около рынка в Москве

Популярного российского блогера Subo (настоящее имя Субхан Мамедов) избили рядом с гипермоллом «Горбушкин двор» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, сетевая знаменитость приехал к торговой галерее, чтобы снять видео, где он пытается обменять бургер на более дорогие вещи. Для антуража ролика блогер-миллионник захотел устроить постановочную драку, но сцена вышла из-под контроля.

Так, в момент съемок к «драке» подключился прохожий, захотевший помочь одной из сторон. Возбужденного мужчину безуспешно пытались удержать несколько человек. В итоге неравнодушный прохожий несколькими ударами повалил Subo на асфальт.

Когда человеку раскрыли суть происходящего, он обматерил съемочную группу и ушел.

Ранее мы писали, что бывшего акробата Cirque du Soleil избили в центре Москвы. Пострадавший самостоятельно добрался до ближайшего травмпункта, где у него зафиксировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом руки.