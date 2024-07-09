Бывшего акробата Cirque du Soleil избили в центре Москвы

Бывшего артиста Cirque du Soleil Александра Казеко избили в центре столицы на Тверской улице. Инцидент произошел вечером 4 июля. По словам артиста, на него неожиданно напал неизвестный мужчина и жестоко избил без каких-либо требований, а затем скрылся.

Пострадавший самостоятельно добрался до ближайшего травмпункта, ему диагностировали диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом руки. Оттуда акробат поехал в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где был госпитализирован.

По факту произошедшего полиция начала проверку, ведется розыск нападавшего, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. В настоящее время Александра уже выписали из больницы и он восстанавливается дома.

Александр Казеко - акробат, выступавший в Cirque du Soleil и Росгосцирке. Артист является обладателем награды «Золотой клоун» Международного циркового фестиваля в Монте-Карло. После завершения карьеры Александр открыл ивент-агентство.

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