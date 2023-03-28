Скандально известную «любовницу» Пьера Нарцисса Ксению Грин арестовали прямо на концерте

Называющая себя любовницей Пьера Нарцисса Ксения Грин вечером 27 марта была арестована полицией прямо на концерте. Оперативники поднялись на сцену, надели на девушку наручники, а после отправили на решетку на время расследования. О подробностях произошедшего стало известно Пятому каналу.

Ксения появилась в жизни семьи покойного артиста крайне неожиданно. Она заявилась на похороны исполнителя и объявила, что являлась одной из его любимых женщин. Более полугода Грин буквально терроризировала вдову и дочь Нарцисса, а также его друга Сергея Дворцова. По словам близких певца, девушка все это время кидалась в драки и преследовала их, поэтому они рады вздохнуть, наконец, спокойно.

Как стало известно СМИ, задержание Ксении произошло сразу по нескольким серьезным причинам. Во-первых, она незаконно исполняла переделанную песню Пьера «Шоколадный заяц», что является плагиатом. Во-вторых, концертный директор вокалиста неоднократно получал угрозы от нее. В-третьих, Грин была уличена в финансовых махинациях в Турции. По предварительной информации, общая сумма хищения составляет 13 миллионов рублей. За это «любовнице» Нарцисса вполне может грозить 11 лет лишения свободы.

Напомним, что вдова певца уже пыталась утихомирить девушку через суд, но ничего не вышло. Несмотря на то, что Ксению Грин обязали выплатить семье артиста 40 тысяч рублей, от своей легенды о романе с Пьером она не отреклась и продолжала усложнять жизнь и родственникам, и друзьям Нарцисса. Больше всего доставалось Дворцову, так как именно его девушка обвиняла в смерти исполнителя хита «Шоколадный заяц».

Ранее Ксения Грин заявила, что была бы не против начать отношения с Филиппом Киркоровым.