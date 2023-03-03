Бывшая любовница Пьера Нарцисса рассказала об отношениях с Филиппом Киркоровым

После смерти Пьера Нарцисса все внимание поклонников приковано к его родственникам и близким. Певица Ксения Грин, которая называет себя любовницей двух артистов – Пьера и Юрия Шатунова, рассказала, как складывается ее жизнь. Девушка вспоминает об исполнителе хита «Шоколадный заяц». 19 февраля ему бы исполнилось 46 лет.

«Это дата рождения не только Пьера, но и моей дочери, которую у меня украл бывший муж. Поэтому, конечно, я много грустила в этот день и из-за Пьера, и из-за своего ребенка», – рассказала блондинка в беседе с Prozvezd.

Грин была замужем за бизнесменом, который, по ее словам, после развода отобрал ребенка и избивал ее из-за ревности к певцу. Ксения так любила Нарцисса, что до сих пор не может его забыть.

«Как можно забыть этого человека? Он при жизни обо мне никогда не забывал! Всегда хотел, чтобы я вместе с ним выступала. А сейчас он ко мне приходит во снах. Даже не столько он сам, а сколько его творческие идеи, которые он не успел осуществить», – поделилась блондинка.

Певица говорит, что сейчас работает над альбомом, в котором будут использованы задумки исполнителя. Она любит все, что связано с творчеством и талантливыми людьми, поэтому рассказала о том, на кого обратила внимание. Грин мечтает познакомиться с поп-королем отечественной эстрады.

«Мне очень нравится Филипп Киркоров. Возможно, в будущем получится с ним записать что-то, а может, и личные отношения завести», – без стеснения призналась девушка.

Ранее мы писали о том, что оставшиеся от Пьера Нарцисса биоматериалы захоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила бывшая жена артиста Валерия Калачева. Напомним, что певца похоронили на его родине, в Камеруне.