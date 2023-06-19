Скандальная тусовщица Надя Сказка до сих пор не может простить Илье Лагутенко расставание

В начале нулевых фанаты группы «Мумий Тролль» не на шутку переживали за ее фронтмена Илью Лагутенко. Дело в том, что в то время музыкант увлекся скандально известной тусовщицей Надей Сказкой и даже почти женился на ней. Однако в какой-то момент пара разошлась, и поклонники выдохнули с облегчением, а вот сама женщина затаила злобу на бывшего любовника.

После разрыва отношений певец полностью вычеркнул Надю из своей биографии. Он даже не стал включать их роман в свои мемуары. Сказка тоже старается не вспоминать Лагутенко, но при этом, когда ей все-таки приходится говорить о нем, в ее словах читается обида. В новом интервью Ксении Собчак тусовщица упомянула имя артиста и дала понять, что до сих пор не может простить ему расставание.

«Он получил свою трофейную жену, превратился в то, что превратился», - отметила Надя.

Женщина не скрывает, что ей было приятно внимание весьма желанного многими мужчины. Однако и потеряв его, Надя Сказка смогла жить дальше. За эти годы она фигурировала в большом количестве скандалов. В том числе СМИ писали о ее фильмах для взрослых и алкогольной зависимости. Кроме того, известно также, что она бросила своего ребенка, не желая его воспитывать. Но ни об одном этом эпизоде она совершенно не жалеет.

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