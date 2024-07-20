Скандала не будет: кому достанется имущество актрисы Анастасии Заворотнюк

В конце мая актриса Анастасия Заворотнюк умерла от глиобластомы. За годы карьеры звезда «Моей прекрасной няни» обзавелась недвижимостью, которую она завещала своим близким. Между тем, муж знаменитости, фигурист Петр Чернышев, обратился в суд с иском к компании-застройщику о неисполнении их обязательств при участии граждан в долевом строительстве.

Наследники актрисы — муж Петр Чернышев, ее мама и трое детей. Между ними будет поделено имущество знаменитости.

Заворотнюк принадлежало две квартиры в Москве. Одни апартаменты площадью в 190 кв. метров находятся на улице Мытной в центре столицы. Вторые — в районе «Мосфильма», на улице Улофа Пальме в современном ЖК. Стоимость каждой квартиры оценивается в 60 млн рублей. Их знаменитость переписала на старшую дочь и сына. Также Анастасия давно продала апартаменты в Ялте площадью 200 кв. метров, пишет Kp.ru.

Помимо этого, у актрисы был в собственности земельный участок в Сочи и квартира в новостройки Москвы. Возможно, этим имуществом будет распоряжаться ее супруг.

Недавно фигурист обратился в суд с иском компании-застройщику из-за неисполнения обязательств при участии граждан в долевом строительстве. Возможно, именно в этом доме у семьи была квартира.

Ранее в беседе с адвокатом Ильдаром Мухаметзяновым сайт «Страсти» выяснил, что завещание Анастасии может оспорить любой из потенциальных наследников в соответствии с положениями ст. 1131 ГК РФ.