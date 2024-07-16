Может оспорить любой из потенциальных наследников: что будет, если близкие Заворотнюк не примут ее завещание
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Актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в результате сложнейшего онкологического заболевания. Пока точно не известно, оставила ли звезда завещание. Однако если документ все же был подготовлен, то в случае покойной знаменитости он может быть оспорен в суде близкими, которые не довольны его содержанием. Основанием для этого, скорее всего, послужит тяжелое состояние знаменитости на момент запротоколирования последней воли.
В беседе с адвокатом Ильдаром Мухаметзяновым сайт «Страсти» выяснил, что завещание Анастасии может оспорить любой из потенциальных наследников в соответствии с положениями ст. 1131 ГК РФ. В этом случае возможно назначение судом посмертной судебно-медицинской экспертизы на основании имеющихся в распоряжении медицинских организаций документов по умершей актрисе.
Если завещание будет признано недействительным, то в такой ситуации наследование будет производиться в общем порядке, иными словами, будет применяться наследование по закону.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Кроме того, есть правила об обязательной доле в наследстве. Согласно им, могут появиться лица, имеющие право вне зависимости от содержания документа унаследовать, как минимум, 50% доли. По словам адвоката, к этим лицам относятся дети наследодателя, которым еще не исполнилось 18 лет, а также нетрудоспособные супруг, родители и иждивенцы.
Ранее дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление спустя 40 дней после смерти актрисы. Девушка опубликовала его в личном блоге.