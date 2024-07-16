Может оспорить любой из потенциальных наследников: что будет, если близкие Заворотнюк не примут ее завещание

Актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в результате сложнейшего онкологического заболевания. Пока точно не известно, оставила ли звезда завещание. Однако если документ все же был подготовлен, то в случае покойной знаменитости он может быть оспорен в суде близкими, которые не довольны его содержанием. Основанием для этого, скорее всего, послужит тяжелое состояние знаменитости на момент запротоколирования последней воли.

В беседе с адвокатом Ильдаром Мухаметзяновым сайт «Страсти» выяснил, что завещание Анастасии может оспорить любой из потенциальных наследников в соответствии с положениями ст. 1131 ГК РФ. В этом случае возможно назначение судом посмертной судебно-медицинской экспертизы на основании имеющихся в распоряжении медицинских организаций документов по умершей актрисе.