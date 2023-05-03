«Простимся скромно»: сын Вячеслава Зайцева объяснил похороны отца на неизвестном кладбище

В мире отечественной моды произошла большая утрата. На 86-м году жизни скончался Вячеслав Зайцев от внутреннего кровотечения, не приходя в сознание. После этого в Сети стали обсуждать, кому достанется многомиллионное наследство модельера и как пройдут его похороны. Журналисты из kp.ru решили разобраться в ситуации.

Как выяснилось, Зайцева похоронят на скромном сельском кладбище в Подмосковье. Он обретет свой покой рядом с деревней Каблуково Щелковского района. Узнав об этом, поклонники модельера поспешили выразить недовольство: по их мнению, проводы кутюрье должны быть более пышными. Однако у сына Зайцева имеется свой взгляд на ситуацию.

Мужчина считает: его отец должен обрести покой там, где построил дом и прожил последние 30 лет. Кроме того, Егор добавил: скромность предстоящего мероприятия связана с тем, что это — похороны, поэтому ни о какой помпезности речи быть не может.

«Щелково заслужил, чтобы мой папа был у них. Простимся скромно, но зато ему будет приятно, его дух там везде. Он будет смотреть и радоваться, что близкие люди пришли к нему туда», — сообщил наследник Вячеслава для газеты «Известия».

Ранее Рената Литвинова заговорила о тяжелой судьбе Вячеслава Зайцева. Светская львица обмолвилась: «Здесь ему было трудно». Полное высказывание актрисы читайте в этой статье.