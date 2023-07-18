Скандал продолжается: семья умершей Жанны Фриске не поделила наследство певицы

Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев уничтожает оставленное наследство певицы. Об этом Владимир Фриске сообщил изданию Teleprogramma.pro.

После смерти артистки ее близкие люди никак не могут наладить отношения. Владимир, Наталья Фриске и Ольга Орлова в один голос заявляют о том, что Шепелев запрещает единственному сыну Жанны общаться с ними. Сам телеведущий отрицает подобные обвинения, но при этом о встречах маленького Платона с родственниками говорить не приходится. В беседе с журналистами отец Жанны заявил, что готов забыть все обиды ради внука и помириться с Дмитрием.

Правда, сам Владимир не очень верит в это. По его словам, телеведущий игнорирует всех, кто пытается выйти с ним на связь. Также Фриске считает, что все мысли Шепелева направлены на уничтожение наследства Жанны. Оказывается, артистка оставила имущество Платону, а «Шепелев все переполовинил».

«Про конфликт уже все забыли, кроме него. Пока Шепелев не уничтожит все наследство Жанны, он не успокоится», — высказался Фриске.

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