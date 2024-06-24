Скандал продолжается: Филипп Киркоров отказался идти на мировое соглашение с Любовью Успенской

Сторона певца Филиппа Киркорова отказалась от мирового соглашения с певицей Любовью Успенской по иску на 10 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

По словам адвоката Любови Успенской Елены Сениной, она составила договор, который предусматривает примирение сторон. Однако, как она утверждает, адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский отказался от соглашения.

«Я составила проект мирового соглашения, который предусматривает примирение сторон без каких-либо материальных условий. Адвокат Киркорова Александр Добровинский от имени своего доверителя отказался от этого соглашения», — заявила Елена Сенина.

При этом сам Александр Добровинский заявил, что они «примириться всегда готовы», но не озвучил причину отказа от мирового соглашения.

Напомним, скандал между артистами начался с того, что Любовь Успенская в интервью блогеру Алене Жигаловой назвала Филиппа Киркорова «женоненавистником». Тогда певец заявил, что коллега опорочила его честь и достоинство, и подал на нее в суд с требованием взыскать 10 млн рублей, назвав «попрошайкой», заявив, что артистка выпрашивала у него дорогие вещи.

8 июня стало известно, что Любовь Успенская подала иск в суд на Филиппа Киркорова из-за слов певца о «попрошайке» в ее адрес. Исполнительница хита «Кабриолет» потребовала от артиста 10 млн рублей моральной компенсации.

На данный момент суд отложил заседание на 16 июля для уточнения личных данных Алены Жигаловой.

Ранее сообщалось о том, что адвокат Андрей Алешкин прокомментировал желание Любови Успенской подать в суд на журналистку Лауру Джугелию.