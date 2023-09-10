Скандал продолжается: Алана Мамаева вынуждена отдать три миллиона

Суд в Пресненском районе Москвы окончательно разделил имущество, принадлежавшее бывшим супругам Павлу и Алане Мамаевым. Судебное решение предусматривает, что Алане достанется квартира и машина, однако она должна будет выплатить Павлу три миллиона рублей.

Блогерша опубликовала в своих социальных сетях фотографии, на которых она находится в банке, чтобы погасить свой долг перед бывшим супругом. На снимках видно, что у нее в руках три пачки пятитысячных купюр.

Вскоре Алана пожаловалась, что эти деньги она откладывала на учёбу детей и на отдых.

Напомним, что развод знаменитой пары сопровождался громким скандалом. Павел и Алана Мамаевы продолжительное время не могли договориться о разделе квартиры в центре Москвы стоимостью 35 миллионов рублей.

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