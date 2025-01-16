Скандал Певцова и «Ленкома» набирает обороты: чем ответили в театре на насмешки актера

Актер Дмитрий Певцов заявил, что его лишили роли в последнем спектакле «Ленкома». Артист обратился к поклонникам с извинениями в Telegram-канале.

26 января 2025 года Дмитрий Певцов должен был отправиться на последние гастроли с театром в Санкт-Петербург. Актер играл одну из главных ролей в спектакле «Все оплачено». Однако из-за скандала с руководством «Ленкома» ему нашли замену. Певцов получил сообщение, в котором было сказано, что он не едет в Санкт-Петербург.

«Мои уважаемые подписчики и зрители Санкт-Петербурга! Только что мне прислали звуковое сообщение. Руководство приняло решение о том, что Певцов Дмитрий не едет на гастроли 26 января и не играет в спектакле «Все оплачено». Ставлю в известность тех, кто купил билеты, возможно, желая увидеть меня», — высказался актер.

На данный момент в театре не комментировали инцидент с гастролями.

Ранее Дмитрий Певцов высмеял ответ «Ленкома» про его увольнение. Он назвал официальное обращение бездарным и лживым. Подробности читайте в этой новости.