«Бездарная отписка»: Дмитрий Певцов колко ответил на обвинения «Ленкома»

Актер Дмитрий Певцов назвал ответ «Ленкома» про его увольнение бездарным. Артист ответил пресс-службе театра в Telegram-канале.

На сайте театра было опубликовано сообщение, согласно которому Дмитрий допускал нелестные высказывания в адрес коллег и желал возглавить «Ленком». Актер назвал подобное заявление ложью и отметил, что письмо не имеет подписи и является «анонимкой». Певцов попытался выяснить, кто составил обращение, но безуспешно.

Также артист отметил, что в письме оставили без ответа, почему его уволили из театра.

«Называть этот документ комментариями государственного театра — нельзя. Это анонимка. И на главный вопрос: «Почему Певцова ушли из театра», — ответа нет. Там витиевато, бездарно и без аргументов отвечают, «почему фотографию убрали». Но по существу ответа нет. Я 3,5 года служу в Думе и знаю, что такое профессиональные отписки. А эта отписка бездарная», — заявил актер.

По словам Певцова, его «выталкивали» из театра различными способами, в том числе «нажимом и запугиванием».

Также он поблагодарил поклонников за поддержку.

Ранее актриса Людмила Поргина назвала позором увольнение Певцова из «Ленкома». Подробности читайте в этой новости.