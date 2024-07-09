Гоар Аветисян подарила квартиру бездомной бабушке

Блогер Гоар Аветисян сообщила, что год назад встретила на улице бабушку, которая жила на улице. Бизнесвумен решила помочь ей и подарила квартиру.

«Я не смогла пройти мимо. Я поняла, что нет большего смысла на этой земле, чем каждый день стараться сделать что-то хорошее», - написала Гоар на своей странице в соцсетях.

Скоро она будет отмечать годовщину вместе с бабушкой Надей.

«И вот уже почти год, как она в тепле, безопасности, любви и ни в чем не нуждается», — рассказала звезда.

Она опубликовала видео, на котором бабушка благодарит Гоар: «Спасибо, что не прошли мимо меня, когда я жила на улице». Аветисян показала, что у бабушки было всего несколько небольших котомок с вещами.

«Это ключи от вашей квартиры», - обратилась Гоар к бабушке и показала обустроенное жилье.

Ранее сообщалось, что певец Сергей Лазарев купил квартиру для диско-бабушки. Однако артист оформил недвижимость на себя. Его подруга Лера Кудрявцева похвалила певца и заявила, что он таким образом «подстраховался».