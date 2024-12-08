Скандал на «Песне года»: Филиппа Киркорова, SHAMAN и других звезд обвинили в неуважении ко Льву Лещенко

Накануне в «Мегаспорте» состоялся музыкальный фестиваль «Песня года — 2024», на котором выступили многие знаменитости. Однако новогодняя телесъемка обернулась скандалом: выступавших на сцене звезд обвинили в неуважении ко Льву Лещенко. Об этом пишет Telegram-канал Admin.Anshlak и публикует соответствующие кадры.

В этом году Лев Лещенко в 50-й раз принял участие в «Песне года». Артист выступил на сцене вместе с молодыми коллегами, исполнив гимн фестиваля «Песня остается с человеком». Однако присутствующие на концерте зрители заметили, что Филипп Киркоров, Алсу, Лариса Долина, Дима Билан и SHAMAN неуважительно отнеслись к певцу, не пустив его в первый ряд и оставив позади.

«Меня удивило такое отношение ко Льву Лещенко, вроде самый старший на сцене и легендарнее всех вместе взятых, уступили бы ему дорогу в первые ряды… Такое неуважение показалось, некрасиво и некультурно. Возможно, это мне только показалось… Зато Шаман в первых рядах», — возмутилась одна из зрительниц.

При этом поклонница артиста обратила внимание на то, что Филипп Киркоров во время исполнения коллективного гимна в какой-то момент буквально за руку вывел также оттесненную назад Люсю Чеботину на передний план.

«Понравилось отношение Фильки, конечно, к ней в этом номере. Поддержал ее и вывел в первые ряды, но за Льва Лещенко обидно. Тем более это вроде „старая Песня года“, новая будет завтра», — подчеркнула поклонница Льва Лещенко.

Вместе с тем пользователи Сети считают, что певцу, заслужившему признание за многие годы работы на сцене, уже давно «нечего и незачем доказывать», и он не стремился выбиться вперед.

Ранее сообщалось о том, что певец SHAMAN чуть не загорелся во время съемок «Песни года».