SHAMAN чуть не загорелся во время съемок «Песни года»

7 декабря в Москве прошли съемки ежегодной премии «Песня года». В мероприятии приняли участие многие звезды российской эстрады. Однако не обошлось без казусов. С ними столкнулся певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) во время своего выступления — в артиста попали искры от фейерверка.

Вместе с коллегами по цеху Ярослав исполнял известную композицию «Песня остается с человеком». В этот момент загорелись фейерверки-фонтаны, и в артиста попал целый каскад искр. Алсу, Филиппу Киркорову и другим звездам, которые находились на сцене, повезло больше — они находились на расстоянии от объектов фаер-шоу, пишет Super.ru.

Дронов не подал вида, что на него попали искры и продолжил выступление. Но в итоге он все равно покинул сцену раньше всех.

Новая «Песня года» выйдет в телеэфир в первые дни новогодних праздников.

Ранее «Песня года» SHAMAN заявил, что не считает себя суперталантливым. По словам Дронова, он стал популярным благодаря постоянно работе и одержимости ею.