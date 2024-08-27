Скандал на «Новой волне-2024»: россияне возмущены возвращением Аллы Пугачевой

Россияне негативно отреагировали на дистанционное возращение певицы Аллы Пугачевой на фестиваль «Новая волна-2024». Артистка «присутствовала» на мероприятии благодаря экс-мужу Филиппу Киркорову.

В этом году в Сочи собрались звезды отечественного шоу-бизнеса. В беседе с журналистами исполнитель хита «Зайка моя» признался, что привез на «Новую волну» песню «Корона», подаренную Примадонной. Как сообщает «Царьград», публика не оценила этот поступок Киркорова. Дело в том, что народ не захотел даже такого присутствия Пугачевой на фестивале.

В Сети россияне заявили, что, несмотря на отъезд Аллы Борисовны из страны, у нее все равно остается влияние в шоу-бизнесе. Некоторые отметили, что ее «в дверь», а она «в окно».

Напомним, что мнение о Пугачевой изменилось у людей после того, как она покинула Россию вместе с мужем-иноагентом. Певица перебралась с детьми в Израиль, откуда иногда негативно высказывается о соотечественниках и стране.

Ранее внука Аллы Пугачевой поймали в России на превышении скоростного режима.