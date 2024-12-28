Скандал на кулинарном шоу: шеф-повар Константин Ивлев выгнал жену из студии на глазах у всех

Шеф-повар Константин Ивлев устроил скандал на съемках кулинарного шоу. В эфире нового выпуска «Битвы шефов» ресторатор выгнал из студии собственную жену.

Супруга повара Валерия Куденкова стала участницей праздничного выпуска шоу «Битваа шефов», которое Константин Ивлев ведет вместе с кондитером Ренатом Агзамовым. Появление жены в студии стало полной неожиданностью для ресторатора, который признавался, что она не умеет готовить. Валерия презентовала шефам на пробу шаурму с тунцом, ведущие оценили блюдо, и она прошла в следующий тур. Во втором туре жена Константина Ивлева приготовила салат «Оливье» с рыбой.

В следующем туре шефы поменялись командами. Константин Ивлев дал своим игрокам задание приготовить рябчиков с картофельным пюре, а подопечные Рената Агзамова должны были сделать перевернутый пирог с ананасом. Однако вместо рябчика Валерия приготовила перепелку. Попробовав блюдо жены, ресторатор честно высказал ей свое мнение.

«Я не буду тебе сейчас говорить, что это вкусно для того, чтобы ты потом подумала и дома мне готовила. На самом деле это все пересушено, но молодец, что смогла обработать перепелку, и не каждому дано правильно сделать французский соус», — заявил Константин Ивлев.

В результате Валерия Куденкова не смогла пройти в следующий тур.

«Тебе идет быть женой и мамой вместо того, чтобы готовить. Но ты большая молодец», — отметил шеф-повар и поцеловал супругу.

В ответ Валерия перед тем, как покинуть студию, заверила, что не обиделась на мужа. Супруга шеф-повара согласилась с тем, что каждый должен заниматься тем, что у него лучше всего получается, и «в ее случае это точно не готовка».

Ранее сообщалось о том, что Константин Ивлев отказался от совместных проектов с женой.