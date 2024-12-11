«Никогда вы ничего не увидите с нами»: Константин Ивлев отказался от совместных проектов с молодой женой

Известный шеф-повар Константин Ивлев заявил, что никогда не будет работать вместе с 32-летней женой Валерией Ивлевой. 50-летний телеведущий подчеркнул в беседе с сайтом «Страсти», что им с супругой достаточно того времени, которое они проводят вместе дома.

«Я всегда был противником того, чтобы работать с женой на одной работе. Поэтому никогда вы ничего не увидите с нами, никакого совместного проекта. Какие-то темы, может быть, будут проходить. Например, реклама или коротенькие какие-то проекты, но глобально однозначно нет. И Лера об этом знает, и Лера этого не просит, и я этого не хочу. Каждый должен заниматься своим делом», - сказал Константин Ивлев.

При этом он назвал Валерию божественной женой и замечательной мамой, а также похвалил ее работу в качестве ведущей на телеканале «Пятница». По словам Константина, они с Лерой никогда не пересекаются на съемках, и это его устраивает.

Вместе с тем, он подчеркнул, что всегда находит время на семью и уделяет достаточно времени жене и детям.

«У нас нет претензий. Мы очень часто отдыхаем, мы всегда вместе. Один или два раза в год отдыхаем с женой вдвоем и раз в 5-6 отдыхаем всей нашей большой дружной бандой. Ни у меня, ни у моей семьи нет претензий по теме того, что кто-то кому-то уделяет мало времени. Нужно хотеть быть семьей, а время найдется. В сутках будет 27 или 30 часов, а не 24», - заключил шеф Ивлев.

Полное интервью Константина Ивлева о личной жизни, карьере и драках читайте здесь.