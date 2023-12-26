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13:17, 26 декабря 2023
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Скандал международного уровня: Филиппа Киркорова могут осудить в другой стране за толчок охранника

Пострадавшим от толчка певца Филиппа Киркорова оказался гражданин Белоруссии .

Скандал международного уровня: Филиппа Киркорова могут осудить в другой стране за толчок охранника

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Скандальная история с участием короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова принимает международный уровень. Все дело в том, что мужчина, который пострадал от рук певца, является гражданином Белоруссии, передает телеканал «Царьград».

Охранник побеседовал с журналистами и рассказал им, как все произошло. По словам мужчины, звезда хотел пройти за кулисы к Ани Лорак и провести людей. Однако, по правилам площадки, это надо было согласовать с начальником охраны. Работник службы безопасности попытался это сделать и тут же получил толчок в спину. Упав на бетонный пол, мужчина получил серьезные травмы.

Инцидент произошел еще осенью. В настоящий момент охранник пытается добиться справедливости и того, чтобы Киркоров предстал перед судом. Сложившаяся ситуация еще опасна для Филиппа тем, что пострадавший мужчина является гражданином Белоруссии, а президент республики, возможно, не оставит это дело без внимания.

Ранее Киркоров попытался оправдаться за участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Актриса Яна Поплавская назвала ложью слова исполнителя.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:телеканал «Царьград»
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Филипп Киркоров
скандал
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