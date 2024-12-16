«Скакать и сеять ужас»: Канделаки прокомментировала свое включение в санкционный список ЕС

Евросоюз внес журналистку Тину Канделаки и еще 15 физлиц в санкционный список «за дестибилизирующие действия РФ за рубежом». Телеведущая отреагировала на эту новость в своем Telegram-канале.

Канделаки сравнила свое попадание в санкционный список с произведением «Всадник без головы» Майна Рида.

«Я вспоминаю „Всадника без головы“, который скачет куда-то, не имея ни мыслей, ни образов, движимый только жаждой мести. И неважно, есть ли смысл в этих делах, главное — скакать и сеять ужас», — пояснила знаменитость.

Директор телеканала ТНТ назвала заявления стран Запада бессмысленными и глупыми, но есть один нюанс, который Канделаки отметила сразу же.

Она отметила, что против россиян постоянно вводят санкции, а списки «штампуют как на конвейере», но впервые к нему добавили шоу. Ограничения тщательно анонсировали и распространяли в СМИ. Знаменитость назвала это «дешевым шоу».

Канделаки напомнила, как в советское время в жителях страны видели злодеев и шпионов, грозящих «доброму» миру Запада, и даже включили это в сюжет про Джеймса Бонда. Теперь, по словам Тины, везде видят ее и ФСБ. Она предполагает, что про это могут снять следующий фильм с агентом 007 в главной роли.

Ранее Канделаки высказалась о своей личной жизни. Телеведущая порассуждала о браке с мужем, который моложе нее на 12 лет.