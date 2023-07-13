Скафандр побывавшей в космосе 38-летней актрисы Юлии Пересильд выставили на продажу. Об этом сообщает портал РИА Новости со ссылкой на сайт «Главкосмоса».

Отмечается, что товар был использован в космосе при съемках фильма «Вызов», при этом его состояние оценивается как идеальное. Вес комплекта с учетом шлема, гарнитуры, перчаток и стартовых сапог составляет 10,5 кг.

Также в объявлении сказано, что скафандр можно использовать как музейный экспонат, реквизит для съемок или поместить в частную коллекцию.

К слову, стоимость товара пока не указана.

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