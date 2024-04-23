СК заинтересовался скандалом с испорченным лекарством Самойловой за 800 тысяч

СК заинтересовался скандалом с испорченным лекарством Юлии Самойловой за 800 тысяч. Об этом сообщает Газета.Ru.

Василий Кучумов, пиар-директор Юлии, прокомментировал инцидент, произошедший в отеле Геленджика. По его словам, СК может устроить проверку в «Метрополе». Также Василий заявил о грубом поведении сотрудников отеля. Как выяснилось, Юлия получила извинения от гендиректора «Метрополя» только после того, как «тему массово подняли в прессе».

«Ценность таких извинений спустя время, конечно, ничтожна мала и выглядит более формальной. Лекарство в аптеках найти просто невозможно. Больше всего опечалило такое отношение», — высказался пиар-директор.

По словам Василия, Самойлова не будет требовать возмещения ущерба от отеля: лекарство ей выдавало Министерство здравоохранения.

«Этот момент с лекарством, конечно, подпортил и настроение, и впечатление, и чуть не подпортил здоровье. Сейчас Юля отправляется на поезде в Москву. Лекарства нет, курс прерывать надолго нельзя, поэтому едут домой, где есть это лекарство», — резюмировал Василий.

Напомним, что лекарство Юлии испортилось из-за нарушения условий хранения. По данным СМИ, препарат стоит почти 800 тысяч рублей. Подробности смотрите в этой новости.