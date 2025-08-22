СК РФ завершил расследование уголовного дела писателя Дмитрия Быкова*

Расследование уголовного дела в отношении писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом на территории Российской Федерации) завершено. Литератор обвиняется в распространение недостоверной информации о ВС РФ.

Как сообщили в Следственном комитете России, сотрудниками ведомства были получены доказательства, «изобличающие фигуранта в совершении инкриминируемых преступных деяний».

«Он объявлен в международный розыск. По ходатайству следствия в отношении Быкова* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК РФ.

Далее дело сбежавшего из страны писателя будет рассмотрено в суде.

*Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.

**Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.