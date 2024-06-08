СК раскрыл имя человека, смертельно ранившего 34-летнего певца Игоря Талькова в 1991 году

Главное следственное управление СК России завершило расследование убийства певца Игоря Талькова, произошедшего 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Как сообщается в Telegram-канале Следственного Комитета РФ, главным подозреваемым в преступлении стал концертный директор артиста Валерий Шляфман. По версии следствия, именно он смертельно ранил Талькова, когда пытался выстрелить в охранника Игоря Малахова, работавшего с певицей Азизой.

В ходе проведенного расследования правоохранители допросили более 150 свидетелей и провели ряд генетических экспертиз.

Шляфману будет предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом. Дело будет передано в суд. При этом задержать мужчину не представляется возможным, так как он давно покинул Россию и проживает в Израиле.

Во время сборного концерта в Санкт-Петербурге у представителей Игоря Талькова произошла перепалка с охранником Азизы из-за очередности выхода звезд на сцену. Долгое время следствие не могло установить, кто именно произвел выстрел, оборвавший жизнь 34-летнего певца.

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