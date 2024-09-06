СК проверит творчество рэпера на пропаганду наркотиков: концерт Кишлака в Москве отменили

Запланированный концерт Максима Фесенко, известного как Кишлак, в Москве не состоится. Министерство культуры России запретило мероприятие, а СК займется творчеством артиста, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Исполнитель обратился к подписчикам в социальных сетях и объявил об отмене своего столичного выступления. Кишлак извинился перед фанатами, а также пообещал, что деньги за билеты будут возвращены.

На артиста уже поступали жалобы от общественников. Они просили запретить концерт 25-летнего рэпера, так как он своими действиями в Сети пропагандирует наркотические средства. А на одном из выступлений молодого певца произошло массовое отравление запрещенными веществами.

Ранее Mr. Credo обвинили в неявке на концерт в Казахстане и краже 5,4 млн рублей. Артист не смог вылететь из России.