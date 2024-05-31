Актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Дюжев сыграют в фильме «Алдан» о героях СВО

Актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Дюжев сыграют в фильме о специальной военной операции на Украине. Производством занимаются Запорожская область и Республика Саха. Об этом сообщили в Telegram-канале «Улус.Медиа | Новости Якутии».

Отмечается, что проект под названием «Алдан» расскажет о героях СВО и станет первым межрегиональным проектом о событиях последних лет. О том, что картина будет готовиться для показа зрителям на больших экранах, стало известно на международном экономическом форуме ПМЭФ - 2023. Данную идею лично поддержал президент России Владимир Путин.

По словам источника, сценарий фильма был написал на основе реальных фактов и событий. Кроме Охлобыстина и Дюжева, в киноленте появится также Джефф Монсон. Премьера ожидается осенью 2024 года.

Напомним, что Иван Охлобыстин с первых дней поддерживал СВО. Он даже ездил на Донбасс, и один из визитов чуть не стоил ему жизни. Весной этого года актера ранили, и у него диагностировали трещину в ребре.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал о съемках с зарубежной актрисой Наталией Орейро.