«Сижу на военной базе Индии»: Оскар Кучера оказался в чрезвычайной ситуации

Вчерашний день трудно назвать для Оскара благоприятным. Мужчина собирался на отдых вместе с семьей, но с самого начала что-то пошло не так. Сначала рейс Москва-Гоа задержали на 17,5 часов. Спустя некоторое время Кучера написал тревожный пост о том, что самолет, на котором он находится, заминирован.

По словам актера, подлетая к месту назначения, пилот предупредил всех пассажиров об экстренной посадке. Когда люди стали выходить из самолета в Джамнугре, то вокруг находились одни военные. Оскар признался, что его охватило чувство страха: пассажирам по-прежнему ничего не объясняли, и вместо этого им устроили тщательный досмотр.

«Надо отдать должное экипажу, который был стоически спокоен и приветлив. Жесть началась, когда мы начали выходить из самолета, а вокруг стояли люди в касках и с автоматами наперевес, потом всех посадили в автобусы по 45 человек и построили всех в одну линию. Дальше начали обыскивать и досматривать», — высказался мужчина.

Также актер выразил надежду на то, что бомбы на борту самолета все-таки нет.

В два часа ночи Оскар вновь вышел на связь и сообщил, что все еще находится на военной базе ВВС Индии. Что на данный момент происходит с пассажирами рейса Москва-Гоа —неизвестно.

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