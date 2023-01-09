«Родом из Бурятии»: пользователи Сети заметили изъян во внешности невестки Валерии

С тех пор как младший сын Валерии создал семью, его избранница стала подвергаться постоянной критике. Пользователи Сети ежедневно возмущаются откровенными кадрами Лианы Шульгиной и ищут изъяны в ее внешности. На этот раз девушке пришлось оправдываться за необычный разрез глаз.

Фолловерам показалось, что невестка Валерии совершила неудачную пластическую операцию, после которой ее лицо перестало выглядеть эстетично. Лиана довольно спокойно отреагировала на негативный комментарий и сообщила, что никогда не ложилась под нож хирурга.

«Разрез глаз у меня особенный, поэтому мне часто пишут, что я делала пластику. Ничего я не делала. Родилась в Бурятии. Думаю, в моих корнях есть кровь коренных жителей, отсюда такие скулы и разрез глаз с эпикантусом», — высказалась родственница Валерии.

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