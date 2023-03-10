«Сижу на кресле-каталке»: 74-летний Михаил Шуфутинский травмировался после падения на льду

В апреле Михаилу Шуфутинскому исполнится 75 лет. Певец всегда находится в хорошем настроении и делится только позитивными новостями. Но на днях шансонье признался, что испытывает проблемы со здоровьем.

Исполнитель в беседе с журналистами рассказал, что неудачно упал на льду и получил травмы, которые его до сих пор беспокоят.

«Я поскользнулся на льду, правая нога поехала вперед, и я упал со всей дури на спину. Разбил копчик, потянул мышцу на ноге, есть еще подозрение на проблемы с мениском. Боли то утихают, то вдруг начинает плечо болеть, еще что-нибудь. Поэтому дома сижу на специальной подушке на кресле-каталке. Мне так удобнее», – поделился знаменитость с изданием Аргументы и факты.

Несмотря на это, Шуфутинский не стал отменять выступления и порадовал поклонников своим творчеством. Он несколько раз был на сцене и отработал полноценный концерт в Рязани, который состоялся в начале марта.

«Три с половиной часа из Москвы ехать было мучительно. Но в Рязани был первый сольный концерт в этом сезоне. У меня этот год юбилейный. Я решил, что отменять и переносить нельзя», – объяснил Михаил.

Музыкант говорит, что ему некогда болеть. Ведь у него продолжается юбилейный тур. Шуфутинский очень хочет порадовать жителей Тюмени в конце марта, а в апреле полетит в Санкт-Петербург. После он даст концерт в Москве.

Ранее мы писали о том, как Михаил Шуфутинский похвастался богатой сексуальной жизнью с молодой супругой. 74-летний артист признался, что готов в третий раз стать отцом. Напомним, что звезда счастлив в браке с танцовщицей Светланой Юразовой, которая моложе мужа на 28 лет.

У певца есть двое взрослых сыновей, поклонники желают ему еще и дочь. Она станет прекрасным украшением семьи. Правда, знаменитость уверен, что пол ребенка – это не главное.