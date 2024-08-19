«Рада, что все вы пришли на мамин концерт»: Нюша впервые после развода вышла на сцену с дочерью

34-летняя певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, впервые после официального развода мужем Игорем Сивовым показала публике свою 5-летнюю дочь Серафиму. Артистка вывела ребенка на сцену во время «Вельвет феста» в Москве.

Девочка в платье персикового цвета поздоровалась со зрителями и поблагодарила всех присутствующих за то, что они посетили мероприятие.

«Привет, Москва! Я желаю вам всего хорошего и очень рада, что все вы пришли на мамин концерт», - сказала в микрофон Серафима.

В ответ на вопрос Нюши о том, будет ли она будет танцевать за кулисами, девочка ответила утвердительно и поспешила уйти со сцены.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», двухлетний сын артистки Саффрон на сцену не вышел. Он поддерживал звездную маму за кулисами.

Напомним, певица подала на развод в мае этого года – одновременно с коллегой по сцене Алсу. Нюша и ее муж рассчитывали быстро развестись, так как давно приняли решение о расставании. 15 августа брак был официально расторгнут.

Ранее также сообщалось, что Нюша и Игорь Сивов не могут решить, с кем останутся дети после развода. После расставания артистка вернулась из Дубая в Россию и возобновила концертную деятельность. При этом она планировала перевезти детей в Москву позже.