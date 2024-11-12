Сияли вместе: Полина Максимова подогрела слухи о романе с Кириллом Плетневым на премьере фильма

Звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова подогрела слухи о воссоединении с актером Кириллом Плетневым. Пара появилась вместе на премьере фильма «Декодер. Игра гения» в Москве. Об этом пишет StarHit и публикует соответствующие кадры.

11 ноября в московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера фильма «Декодер. Игра гения», на которой собрались многие знаменитости. Одной из первых на красной дорожке появилась Полина Максимова в компании Кирилла Плетнева. Артисты рассекретили свой роман в 2022 году, но редко выходили в свет вместе, поэтому их появление вызвало бурную реакцию у публики.

Актриса выбрала для мероприятия эффектное черное платье со стразами и высоким воротником. Полина Максимова дополнила образ ободком-кокошником и миниатюрным клатчем. При этом избранник артистки оделся совсем в другом стиле — Кирилл Плетнев выбрал рубашку в клетку и джинсы. Знаменитости вместе позировали перед камерами, не отходили друг от друга и выглядели счастливыми. Актер даже держал сумочку возлюбленной, пока та давала интервью. После этого пара прошла в зал, где состоялся показ фильма.

Напомним, впервые о романе Полины Максимовой и Кирилла Плетнева стало известно в январе 2022 года. Тогда актеры вместе посетили закрытый показ комедии «День слепого Валентина», в которой сыграл артист. С тех пор в СМИ не появлялись подробности отношений пары. На премьере фильма звезда «Деффчонок» также предпочла не обсуждать личную жизнь.

«Декодер. Игра гения» — китайский исторический военный фильм режиссера Чэнь Сычэна, экранизация книги Мая Цзя «Расшифровка». В основу сюжета картины легла история гениального математика, которому поручили расшифровать коммуникационный код противника.

Ранее сообщалось о том, что Полина Максимова высказалась об отношениях с женатыми мужчинами.