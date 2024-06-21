Актриса Полина Максимова призналась, что никогда не посмотрит на женатых мужчин. Об этом сообщает Леди Mail.ru.

Звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова рассказала, что никогда не будет знакомиться с мужчинами своих подруг, потому что считает это предательством.

«Это невозможно. У меня мало подруг. И я очень бережно отношусь к ним. Я даже не могу помыслить о том, чтобы посмотреть на их мужей. Для меня это табу на подсознательном уровне», — призналась она.

При этом актриса поделилась, что за ней часто ухаживают женатые мужчины. Однако Максимова сторонится таких отношений.

«Если женатый мужчина проявляет ко мне повышенный интерес, я внятно даю ему от ворот поворот», — рассказала она.

Напомним, некоторое время Полина Максимова встречалась с российским пловцом Никитой Лобинцевым. После этого она состояла в отношениях с актером Егором Корешковым.

Ранее мы писали о том, что актриса Полина Максимова перебила Алексея Воробьева на премьере фильма и призналась в любви.