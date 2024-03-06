Сияет от счастья: актриса Ирина Безрукова вышла в свет с Виктором Добронравовым

Актриса Ирина Безрукова накануне посетила премьеру фильма «Онегин» Сарика Андреасяна в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Звезда вышла в свет с актером Виктором Добронравовым, исполнившим главную роль в картине.

40-летний Виктор Добронравов появился на премьере фильма без жены и детей, что нехарактерно для артиста. Зато фотографы засняли его рядом с 58-летней Ириной Безруковой, которая, как пишет Экспресс газета, буквально «светилась от счастья».

Актеры гармонично выглядели вместе, несмотря на разницу в возрасте в 18 лет.

Первым мужем Безруковой был советский и российский актер театра и кино Игорь Ливанов. Их брак продлился 11 лет. У супругов родился сын Андрей, который умер в 2015 году. Это стало ударом для актрисы. Вторым супругом Ирины стал артист Сергей Безруков — они расстались в 2015 году после 15 лет отношений.

Несмотря на все трудности и жизненные испытания, Ирина очень хорошо выглядит и всегда одета стильно и со вкусом.

Ранее Ирина Безрукова поразмышляла на тему подарков и рассказала, что считает идеальным презентом.