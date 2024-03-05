«Главное, чтобы не был ненужным»: Ирина Безрукова призналась, какой подарок считает идеальным

Актриса Ирина Безрукова накануне посетила премьеру фильма «Адам и Ева» в кинотеатре «Октябрь» в Москве. В беседе с NEWS.ru артистка поразмышляла на тему подарков и рассказала, что считает идеальным презентом.

По признанию Ирины Безруковой, она никогда не получала в качестве подарка лимузины, острова и дорогие телефоны, поскольку среди ее знакомых нет очень состоятельных людей.

«Достаточно дорогие [подарки] — да, дарили. Но в целом в моем окружении не очень состоятельные люди: обычные артисты, операторы и режиссеры, поэтому никаких островов, лимузинов или даже новых сотовых телефонов не было. Но это не так важно», — поделилась актриса.

Ирина Безрукова отметила, что для нее не так важна стоимость подарка. По мнению знаменитости, намного важнее, чтобы презент был полезным. Также артистка считает хорошим вариантом подарка цветок в горшке.

«Даже в горшочке гиацинт, который будет раскрываться, подаренный с любовью и с теплотой, лучше, чем какой-то формальный дорогой подарок. Главное, чтобы подарок не был ненужным. Потому что очень жаль денег и времени человека, который это подарит», — заключила Ирина Безрукова.

Ранее мы писали о том, что Ирина Безрукова поделилась эксклюзивными кадрами с фотосессии в стиле Slavic Girl.