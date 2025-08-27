«Ситуация запущенная»: нарколог объяснил провалы в памяти у Волочковой

Нарколог и психиатр Василий Шуров прокомментировал провалы в памяти у балерины Анастасии Волочковой. Танцовщица стала забывать то, о чем говорила вчера. Врач назвал провалы обычным делом в ее случае и заявил о запущенной ситуации.

Комментарий эксперта приводит издание «Абзац».

«Речь может идти об алкогольной деградации. Провалы в памяти в ее случае обычное дело. Все очень печально. Ее ситуация запущенная», - сказал Шуров.

Он отметил нежелание балерины лечиться и назвал танцовщицу «фриком». При этом специалист допускает, что уже поздно помогать в борьбе с болезнью.

«Ощущение, что мозг развалился настолько, что помочь нереально. Она добрая женщина, но у нее болезнь», - сказал Шуров.

Ранее Волочкова назвала Сочи «колхозом» и «ужасным городом». Также балерина делилась, что в 2006 году ее принудили баллотироваться в мэры, а документы якобы собрали «добрые люди». Позже Волочкова объяснила, что не ругала Сочи, а сделала выводы о городе по рассказам других людей.