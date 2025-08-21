«По рассказам людей сделала выводы»: Волочкова объяснила свои слова о Сочи

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала высказывания о Сочи. Она призналась, что сделала выводы о городе по рассказам людей.

Как выяснило издание Teleprogramma.org, 1 августа танцовщица должна была выступить в караоке-баре в Сочи на дне рождения заведения. По словам балерины, ее приняли «великолепно».

«Я не знаю, откуда такая информация, что я ругаю Сочи. Люди, которые нас окружали, рассказывали, что да, много хулиганства в этом городе… Просто я по рассказам других людей сделала какие-то выводы», - пояснила Волочкова.

Также балерина отметила, что 14 лет не была в Сочи и не знает, как развивается курорт.

Напомним, экс-прима Большого театра назвала Сочи «ужасным городом» и «колхозом». Также балерина заявила, что не хотела становиться мэром в 2006 году, а документы за нее собрали «местные добрые люди».