«Ситуация возмутительная»: София Ротару купила здание отеля в Ялте с одним условием

Народная артистка СССР София Ротару купила здание отеля в Ялте всего за 500 долларов, но с одним условием: там должен был работать детский кружок, однако его так и не организовали. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил политик Олег Царев.

«С Софией Ротару вообще ситуация возмутительная. Она купила здание за 500 долларов. При условии, что там будет работать детский кружок по пению и музыке. Детского кружка там не было никогда. Там была вилла, которая сдавалась очень дорого и приносила деньги Ротару», — рассказал собеседник издания.

Напомним, в 1996 году София Ротару приобрела трехэтажный особняк в центре Ялты общей площадью 437,7 кв. м. Певица планировала создать там музыкальную школу для детей и студию звукозаписи для молодежи, но в итоге в здании был открыт элитный отель «Вилла София». Гостиница расположена в старинном особняке XIX века на исторической набережной. До революции в здании располагались знаменитые купальни Роффе.

Как уточняется, изначально руководить бизнесом решил сын артистки, музыкальный продюсер Руслан Евдокименко. В конце 2014 года он переоформил документы на себя в качестве иностранного собственника, а в июне юрлицо ООО «Вилла София» было ликвидировано, и с того момента здание пустует.

Ранее мы писали о том, что виллу Софии Ротару в Ялте могут национализировать.