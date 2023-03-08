«Ситуация тяжелейшая»: Илья Авербух попросил поклонников Костомарова сходить в церковь

Фигурист Роман Костомаров почти два месяца находится в больнице, где врачи борются за его жизнь. Напомним, что олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведен в «Коммунарку» в тяжелом состоянии. Поклонники с ужасом и надеждой следят за новостями о состоянии кумира. Продюсер и хореограф Илья Авербух решил прояснить ситуацию.

Роман был госпитализирован с двусторонней пневмонией. СМИ сообщали, что мужчина перенес два инсульта и испытывает серьезные проблемы с легкими, печенью и почками. Хирургам пришлось провести две операции, они ампутировали Костомарову стопы и несколько пальцев рук. Жена спортсмена Оксана Домнина не стала раскрывать подробности случившегося, но призналась, что такое не могло ей присниться даже в страшном сне. Она попросила журналистов не тревожить ее звонками.

В интервью РИА Новости Авербух рассказал, что 90% из опубликованной информации в СМИ является выдумкой. Мужчина отметил, что подробности знает лишь небольшой круг людей, а с лечащими врачами общается только Домнина.

«Часть журналистов и блогеров услышала просьбу Оксаны Домниной. Хочу еще раз обратиться к ним: ситуация сейчас тяжелейшая. Рома борется с серьезным недугом, и не нужно нагнетать страсти, публикуя на 90% придуманную информацию. Кроме врачей, родителей, Оксаны и отчасти меня никто не располагает точными сведениями», – поделился Илья.

Хореограф популярного шоу «Ледниковый период», где участвовал, в том числе Костомаров, надеется, что все будет хорошо. Он дал совет всем неравнодушным.

«С медиками общается только Домнина, которая сама решает, чем можно поделиться. Ждем и надеемся, что наступит улучшение. Всем хочу сказать: задумайтесь над тем, как выплеснувшийся в публичное пространство поток информации может сказаться на семье Ромы, его детях. Если вы действительно сопереживаете, сходите в церковь и поставьте свечку во здравие Романа», – добавил Авербух.

Ранее мы писали о том, что Роман Костомаров пришел в сознание после комы и уже начал двигаться.