Фигурист Роман Костомаров пришел в сознание после комы и уже начал двигаться

Появились новости о состоянии 46-летнего фигуриста Романа Костомарова, второй месяц находящегося в больнице «Коммунарка». После нескольких дней, проведенных в медикаментозной коме, спортсмен, наконец, пришел в сознание. По информации ТАСС, олимпийский чемпион практически полностью очнулся и уже даже начал немного двигаться.

«Он начал приходить в себя, может уже чуть-чуть двигаться. Должно пройти определенное время, чтобы он полностью пришел в себя. Однако можно отметить положительную динамику в его состоянии», - рассказал источник агентства.

К слову, в состояние искусственной комы медики погрузили Романа после двух перенесенных инсультов. Сообщалось, что его здоровье было критическим, и врачи даже опасались начинать процедуру пробуждения. Несколько дней они пытались стабилизировать его и исключить все риски, после чего начали постепенно приводить его в сознание.

Первая информация о том, что фигурист стал просыпаться, появилась накануне. Тогда же, по словам источника, врачи обеспокоились левой кистью спортсмена. Якобы у них появились подозрения, что с ней может быть что-то не так. На данный момент никаких дополнительных комментариев по этому вопросу не поступало.

Напомним, что Романа Костомарова госпитализировали 10 января с симптомами пневмонии. Уже в больнице его состояние начало резко ухудшаться. Его подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, и несколько дней он находился в коме. Из-за долгого пребывания в бессознательном состоянии у него развилась гангрена, из-за которой врачам пришлось провести две операции по ампутации конечностей.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, и некроз удалось остановить. Однако после у фигуриста случился инсульт, а через несколько часов кровоизлияние в мозг повторилось. Также отмечалось, что у Романа возникли проблемы со зрением, и он практически ослеп на один глаз.

На данный момент медики продолжают наблюдать за его состоянием, и делать какие-либо прогнозы рано. Рядом со спортсменом постоянно находится его супруга Оксана Домнина. В СМИ даже писали, что фигуристка вынуждена надевать костюм медсестры, чтобы быть ближе к мужу.