«Ситуация тревожная»: что произойдет с концертами звезд после трагедии в «Крокус Сити Холле»

После теракта в «Крокус Сити Холл» некоторые звезды бояться выступать на массовых мероприятиях. Кто-то из них решает перенести концерты, а кто-то и вовсе их отменяет.

Как пояснила глава агентства по организации гастрольных туров российских и зарубежных артистов «Артистика» Ольга Шпигальских, в стране сейчас нет ни одного субъекта, где бы официально была запрещена концертная деятельность. Площадки самостоятельно пугают организаторов и просят их отменить или перенести выступление.

По ее словам, боятся выступать и некоторые артисты. Но мероприятия переносить тяжело, поскольку осталось мало хороших дат для новых концертов.

«В целом состояние тревожное, как и у организаторов, так и у зрителей. То, что произошло, настоящая трагедия. Она затронула и нас, и наших друзей, и коллег. Это очень ужасно и тяжело», — цитирует Шпигальских портал MSK1.RU.

Она пояснила, что, начиная с 22 марта, идет массовый возврат билетов по всей России. В целом по стране зафиксирован спад по их покупке на 30−50%.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске случился теракт. Перед концертом рок-группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и начали расстреливать зрителей. Террористы также устроили пожар в здании. Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать четырех подозреваемых в Брянской области 23 марта.

Ранее мы писали, что житель Одинцова Илья Красников был среди зрителей, находившихся в «Крокус Сити Холле» во время теракта 22 марта. Мужчина смог выбраться из здания, но вместе с тем помог спастись пострадавшим.