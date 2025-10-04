«Ситуация стабилизируется»: Полина Диброва объявила себя победителем в скандале с разводом

Полина Диброва назвала себя победителем в скандале с разводом. В своем Telegram-канале бывшая жена Дмитрия Диброва заявила, что ситуация вокруг ее громкого разрыва с мужем «стабилизируется».

36-летняя модель вышла на связь после травли, обрушившуюся на нее после вскрывшейся связи с женатым Романом Товстиком. Полина Диброва дала понять, что выбрала путь избегания прямых конфликтов и решила уйти в тень. Экс-супруга Дмитрия Диброва считает, что вышла победителем из громкого скандала с разводом.

«Утро субботы. Кажется, ситуация тихонько стабилизируется. Довольно часто уход от прямого конфликта — победа», — отметила Полина Диброва.

Недавно модель выступила с эмоциональным обращением и заявила о радикальной борьбе с травлей в ее сторону из-за скандала. Полина Диброва не стала скрывать: она устала от бесконечного негатива в свой адрес и намерена поскорее завершить разгоревшийся между семьями скандал. Она также пообещала наказать недоброжелателей по заслугам.

«Я решила развеяться и немного отдохнуть от происходящего. Девочки, спасибо за поддержку в комментариях. Надеюсь, развязка близка. А травля однозначно будет должным образом оформлена и наказана», — заявила бывшая жена Дмитрия Диброва.

Напомним, 65-летний Дмитрий Дибров расстался с молодой супругой из-за ее измены с другом семьи Романом Товстиком. Бизнесмен женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но Полина Диброва уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». 25 сентября Мировой суд Подмосковья официально расторг брак супругов.

Ранее Дмитрий Дибров объяснил, почему решил не высказываться о разводе с Полиной Дибровой: «Что же, я покрою своим гневом мать моих детей?»