Ситуация повторилась дважды: экс-солистка группы «Тату» Лена Катина пережила тяжелые роды

Ставшая мамой 38-летняя певица Лена Катина рассказала о тяжелых родах. Артистка поделилась откровением с изданием StarHit.

По словам певицы, она пережила второе кесарево сечение. Несмотря на то, что первенец Лены появился на свет таким же образом, экс-солистке группы «Тату» тяжело дались недавние роды.

«Мне было тяжелее физически, но зато морально легче. Знала, к чему готовиться», — высказалась артистка.

Катина добавила: во время операции ее супруг находился рядом. Увидев сына, избранник Лены «испытал целую гамму эмоций», поскольку этот ребенок стал для него первым.

На данным момент артистке предстоит восстановление после родов. Она не скрывает, что ей непросто. Однако знаменитость не унывает: «Мы через это прошли один раз, пройдем и второй».

Ранее муж экс-солистки «Тату» Лены Катиной показал новорожденного сына и назвал его имя. Подробности смотрите в этой статье.

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