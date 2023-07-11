Мальчик с необычным именем: экс-солистка «Тату» Лена Катина стала мамой во второй раз

Бывшая солистка популярной группы «Тату» (t.A.T.u.) Лена Катина стала мамой во второй раз! Муж артистки, бизнесмен Дмитрий Спиридонов опубликовал в личном микроблоге фото с младенцем и сообщил радостную новость.

Мужчина сообщил, что у них с женой родился сын, которого они назвали Демьяном. Счастливый отец не стал скрывать имя ребенка.

«Сегодня, в 9 часов 19 минут я стал батей Демьяна. Спасибо моей Лене за сына, люблю вас. Демьяну спасибо, что выбрал меня», — написал Спиридонов.

Напомним, что супруги мечтали завести общего ребенка. Они поженились 18 июня 2022 года. Дмитрий признавался, что отношения с Леной принесли в его жизнь огромное счастье. Бизнесмен дважды перенес рецидив онкологического заболевания.

Влюбленные решили организовать скромное торжество, а саму роспись провели в МФЦ. О беременности певицы стало известно в ноябре прошлого года. У нее есть еще один сын от первого брака. В прошлом она была замужем за словенскоим рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. Старшего наследника звезды зовут Александр, который очень подружился с новым избранником мамы.

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