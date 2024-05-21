«Ситуация под контролем»: что известно о состоянии госпитализированной Светланы Светличной

15 мая звезда фильма «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная отметила день рождения — заслуженной артистке РСФСР исполнилось 84 года. Однако недавние новости об актрисе заставили ее поклонников беспокоиться. По данным СМИ, состояние здоровья знаменитости резко ухудшилось. О том, что в последнее время происходит с артисткой, пишет Экспресс газета.

Около года назад Светлану Светличную поместили в психиатрическую больницу из-за развивающейся у нее деменции и болезни Альцгеймера. Более того, сообщалось, что в конце марта актриса провела несколько дней в отделении реанимации.

Теперь в СМИ появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья артистки. Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, Светлану Светличную экстренно перевели из психиатрической клиники в одну из московских больниц. По данным SHOT, знаменитости диагностировали болезни почек и легких.

Отметим, что за последнее время это состояние здоровья звезды «Бриллиантовой руки» ухудшается уже не в первый раз. Так, Telegram-канал SHOT сообщал, что 27 марта Светлана Светличная была доставлена в НИИ им. Склифосовского, а после переведена в соматопсихиатрическое отделение.

Помимо этого, SHOT писал, что у актрисы произошло обострение гипертонической болезни третьей стадии. Затем знаменитость привезли в психиатрическое отделение больницы им. П.Б. Ганнушкина.

Недавно друг семьи актрисы Иван Николаев прокомментировал состояние Светланы Светличной. По его словам, сейчас знаменитость думает в первую очередь о своем здоровье, а не о публичности.

«Семья держит ситуацию под контролем. Светлана Афанасьевна — человек пожилой, ей давно не нужна публичность. Очень хорошо, что в последние годы она нашла общий язык с сыном Алексеем, с внучкой», — рассказал Иван Николаев.

Ранее сообщалось о том, что невестка Светланы Светличной Ольга Ивашова рассказала о состоянии актрисы.