«Под наблюдением врачей»: невестка Светличной раскрыла состояние здоровья звезды

Известно, что звезда «Бриллиантовой руки» страдает деменцией, из-за чего ее около года назад доставили в психиатрическую больницу. Недавно стали появляться новости, о том, что актрису увезли из психиатрической клиники в другой стационар в реанимацию из-за проблем с сердцем, а родственники якобы не обладают информацией, куда именно ее отправили. Вдобавок сына Светличной якобы не пускают к ней в медучреждение.

Невестка Светличной отказалась комментировать эту ситуацию и лишь отметила, что жизни артистки в настоящий момент ничего не угрожает.

«Она сейчас под наблюдением врачей — это единственное, что я могу сказать. Состояние ее удовлетворительно», — рассказала Ивашова.

Помимо этого, Ольга уточнила, что сын Светличной — Алексей находится в еще более худшем состоянии, чем сама актриса, поэтому просто не может ее навещать.

Ранее мы писали, что актера из «Универа» Андрея Свиридова доставили в больницу из-за инфицирования.