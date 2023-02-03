«Ситуация очень серьезная»: что скрывает семья Игоря Николаева о его состоянии

В последнее время все внимание прессы приковано к госпитализированному Игорю Николаеву. На этой неделе музыканта доставили в одну из больниц Москвы с подозрением на инфаркт, после чего по Сети разлетелись тревожные новости о его состоянии. Не выдержав повышенного внимания к своей семье, Юлия Проскурякова написала откровенный пост, в котором сообщила: ее супруг проходит плановое обследование и в скором времени будет дома. Однако Telegram-канал «НеМалахов» считает, что семья артиста скрывает его истинное положение.

По данным журналистов, 69-летнему музыканту была проведена серьезная операция на сердце, после которой он пробудет в больнице несколько недель. Врачи боятся осложнений, поэтому Николаеву запрещены различные нагрузки в виде телефонных разговоров и использования социальных сетей.

«Во время стентирования ему установили внутрь сосуда расширяющее устройство. Оно может не прижиться, потому певец должен быть все время под наблюдением специалистов. Странно выглядят комментарии, которые от его имени раздают и пишут в блоге», — высказались журналисты Telegram-канала «НеМалахов».

Ранее Игорь Николаев вышел на связь из больницы и рассказал правду о своем состоянии. Подробности читайте в этой статье.